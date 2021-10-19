Две женщины погибли при пожаре в Сельцо

Крупный пожар произошел накануне.

18 октября в первом часу дня загорелся частный жилой дом по улице Пушкина в Сельцо. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади. Потушить его удалось лишь около 17.00.

В результате пожара погибли две женщины в возрасте 49 и 91 года. Причину возгорания установят эксперты.