Две жительницы Брянщины поверили кибермошенникам

Две жительницы Брянщины отдали более 70 тысяч рублей кибермошенникам. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 54-летняя жительница Дятьковского района. Женщине в мессенджере написала знакомая и попросила ненадолго одолжить 69 тысяч рублей. Потерпевшая не проверила информацию и перевела деньги на указанный в переписке счет.

Позднее она узнала, что аккаунт подруги был взломан.

В аналогичную ситуацию попала 17-летняя жительница областного центра. Она перевела мошенникам шесть тысяч рублей.