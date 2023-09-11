Двое мужчин пострадали на трассе в Жуковском районе

Двое мужчин пострадали в ДТП на трассе в Жуковском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД,

Авария произошла на 3 км автодороги «Жуковка-Косилово» в Жуковском районе. 30-летний водитель не справился с управлением Hyundai GK 2.0 GLS. Иномарка улетела в кювет и перевернулась.

Водитель сломал ногу. Его 31-летний пассажир получил черепно-мозговую травме, сотрясение головного мозга и переломы ног. Обоих мужчин доставили в больницу.

У водителя инспекторы установили состояние опьянения. Но мужчина не согласился с результатом освидетельствования. У него взяли кровь для анализов в больнице.

Полиция проводит проверку по факту аварии.