Двое взрослых и двое детей пострадали в аварии в брянском селе
В больницу попали двое взрослых и двое детей после аварии в селе Курковичи. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла на Полевой в селе Курковичи Стародубского района. Автомобиль «УАЗ» столкнулся с мопедом «Альфа». На двухколесном транспорте в этот момент помимо 32-летнего водителя, сидела 34-летняя женщина и двое детей — 7 и 9 лет. Всех их госпитализировали с травмами.
По факту ДТП полиция проводит проверка.
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