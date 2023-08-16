Двое взрослых и двое детей пострадали в аварии в брянском селе

В больницу попали двое взрослых и двое детей после аварии в селе Курковичи. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на Полевой в селе Курковичи Стародубского района. Автомобиль «УАЗ» столкнулся с мопедом «Альфа». На двухколесном транспорте в этот момент помимо 32-летнего водителя, сидела 34-летняя женщина и двое детей — 7 и 9 лет. Всех их госпитализировали с травмами.

По факту ДТП полиция проводит проверка.