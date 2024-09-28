Двоих детей сбила машина в Дятьково

В Дятьково на улице Московской произошла авария. 19-летний водитель за рулём автомобиля «ЗАЗ SENS» сбил двух девочек 13 и 12 лет. Они перебегали проезжую часть по нерегулируемому переходу. Дети с многочисленными травмами попали в больницу.

Ваш код! Отличная новость для молодых людей, которые увлекаются IT-технологиями и хотели в этом направлении развиваться и строить карьеру. 10 –11 октября в Смоленске пройдёт масштабное мероприятие, которое соберёт молодых айтишников со всей страны – Всероссийский молодёжный форум «Свой код». «Организуем его совместно с Минцифры России и Агентством стратегических инициатив», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин,

Пахать – не перепахать В Смоленской области практикуются разные формы поддержки аграриев, в том числе и в виде проведения профессионального конкурса «Лучший пахарь», который ежегодно организуется в разных уголках региона. В этом году пахари собрались на полях птицефабрики «Сметанино» в Смоленском районе. В состязании приняли участие 54 пахаря – от опытных профессионалов до студентов аграрных вуза и колледжей. Все

Местного пошива Более века назад в Ярцево находилось одно из крупнейших на то время текстильных предприятий России. Сегодня у города есть все шансы вернуть себе былую славу. Ярцевский «Союз Текстильных Компаний» войдёт в тройку крупнейших производств страны в текстильной промышленности. О таких перспективах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, сейчас при поддержке правительства области на предприятии