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Брянский суд обязал недобросовестного подрядчика выплатить возместить

2026, 29 октября 14:17
Брянский суд обязал недобросовестного подрядчика выплатить возместить
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Брянский суд обязал недобросовестного подрядчика возместить убытки в бюджет. Об этом сообщили региональной прокуратуре. 

 

В 2025 году администрация Навлинского района заключила контракт с предпринимателем на ремонт автомобильной дороги по улице 3 Интернационала в посёлке Навля на более чем 2,2 млн рублей. Подрядчик к выполнению работ в установленный срок не приступил.

Администрация была вынуждена заключить новый контракт. Его цена превысила первоначальную на 215 тысяч рублей.

Прокуратура области направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании причиненных бюджету убытков. Высшая инстанция взыскала с недобросовестного подрядчика более 215 тысяч рублей. 

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