Двух молодых жительниц Брянска обвинили в разбойном нападении на пенсионера. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 83-летний житель Фокинского района Брянска. К нему в квартиру позвонили две незнакомые женщины. Оттолкнув пытавшегося не впустить их пенсионера, злоумышленницы проникли в жилье.

Женщины связали найденными в шкафу тканевыми изделиями пенсионера и закрыли ему рот постельным бельем, чтобы тот не смог позвать на помощь. Они смогли обнаружить в квартире лишь 3900 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали двух жительниц областного центра в возрасте 20 и 23 лет. В поле зрения полиции они ранее не попадали.

Фигуранткам предъявили обвинение в разбое. Они вернули пенсионеру деньги.