Экс-начальника отдела брянского управления дорог посадили за взятки песком и щебнем

Объем полученных им вознаграждений превысил 1,2 миллиона рублей.

Брянский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу бывшего начальника технического отдела технического надзора казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области». Его признали виновным в крупном и мелком взяточничестве.

Как сообщает региональная прокуратура, с июля 2019 года по октябрь 2020 года начальник технического отдела получал от руководителей коммерческих компаний взятки в виде песка, щебня и асфальтобетонной смеси на сумму более 1,2 миллиона рублей. Стройматериалы ему передавали за покровительство и попустительство в отношении подрядчиков при исполнении государственных контрактов.

Суд приговорил теперь уже бывшего работника брянского управления автомобильных дорог к пяти годам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 2 миллионов рублей. В течение пяти лет ему запрещено работать в государственных органах и органах местного самоуправления.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.