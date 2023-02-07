Брянский суд отправил двух разбойников в колонию на девять лет

Брянский суд приговорил к 9 годам тюрьмы двух мужчин, напавших на одинокую пенсионерку. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении в отношении ранее судимых 37-летнего жителя Смоленска и 28-летнего брянца. В ночь с 12 на 13 июля 2022 года в посёлке Ивот Дятьковского района они незаконно проникли в дом одинокой пенсионерки. Они угрожали женщине поджогом дома и расправой. Затем, забрав 15 тысяч рублей, скрылись.

Оба мужчины получили по 9 лет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.