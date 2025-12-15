В Клинцах во дворе многоэтажек загорелся легковой автомобиль

2025, 15 декабря 13:01

В Клинцах во дворе многоэтажек загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром в воскресенье, 14 декабря, на пульт дежурного в спасательном ведомстве поступила информация о пожаре в городе Клинцы. На улице Ворошилова на парковке во дворе многоквартирных домов загорелся легковой автомобиль

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели быстро потушили возгорание. Огонь не успел перекинуться на соседние машины. Люди травм не получили.

Экспертам предстоит установить причину пожара.