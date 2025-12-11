Форум регионального отделения «Движение первых» стартовал в Брянске

2025, 11 декабря 17:48

Форум регионального отделения «Движение первых» стартовал в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина 11 декабря стартовал региональный форум «Навстречу мечте!» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». На заседании регионального координационного совета обсудили итоги работы активистов за год и планы на будущее, а также результаты участия в федеральных проектах. Участие в форуме принял губернатор региона Александр Богомаз.

«Активисты Движения Первых своим личным примером доказывают, что будущее Брянской земли в надежных руках. Их достижения — это ориентиры для сверстников, пример того, как нужно идти к своим целям и достигать их!» – подчеркнул Александр Богомаз.

В Брянской области в «Движение первых» входит 105 тысяч человек. 570 первичных отделений действуют в школах, техникумах, вузах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Ребята развивают патриотическое движение, занимаются волонтерской деятельностью, проводят различные мероприятия.

«Среди множества побед наших ребят в этом году хочу отметить успех юнармейского отряда Лопушской школы имени Николая Матвеевича Грибачева Выгоничского района. Они первенствовали во всероссийском конкурсном отборе и приняли участие в особом торжественном и памятном Всероссийском слете «Пост №1» в Москве», – отметил губернатор Александр Богомаз.