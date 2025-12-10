Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
События

Брянский химический завод отметил юбилей

2025, 10 декабря 16:43
Брянский химический завод отметил юбилей
Брянский химический завод отметил 90-летие со дня основания. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента. 

 

Накануне в Хрустальном зале правительства области прошло торжественное мероприятие в честь 90-летия со дня образования АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР».

Работников предприятия поздравили губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук.

«Продукция, которая выпускалась в годы Великой Отечественной войны, сыграла ведущую роль в обеспечении советских войск.  Это был колоссальный вклад наших брянских тружеников в Великую Победу, 80-летие которой мы отметили в этом году. Сегодня технически развитое современное производство служит мощной базой для выпуска высокотехнологичной продукции. Кроме того, предприятие является лидером по выпуску многих наименований продукции.  За этим стоят результаты труда нескольких поколений работников завода, профессионалов высочайшего класса», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Передовикам производства губернатор и спикер вручили государственные награды. Творческие коллективы подарили виновникам торжества яркие номера. 

