Грузовик сбил женщину на переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне в Советском районе Брянска в районе дома № 97/1 по проспекту Станке Димитрова произошла авария. 56-летний водитель за рулём грузовика «ГАЗ» при съезде с перекрёстка с круговым движением сбил 73-летнюю женщину. Они шла через дорогу по нерегулируемому переходу.

Пенсионерку с переломом руки оставили в больницу. На водителя инспекторы составили административные материалы.