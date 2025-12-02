Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Брянске

2025, 02 декабря 14:39
Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Брянске
Источник фото

Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

В ночь на 1 декабря наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль на улице Делегатской в районе дома № 49 в Бежицком районе Брянска. Водитель «ВАЗ 2115» проигнорировал законное требование автоинспекторов об остановке. Началось погоня. Остановить машину нарушителя полицейским удалось в районе дома № 30 по улице Объездной в Советском районе. Водитель попытался сбежать, но полицейские его остановили. 

19-летний молодой человек права управления транспортным средством не имел.  Освидетельствования подтвердило, что водитель пьян. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

На нарушителя инспекторы составили семь административных материалов, в том числе за вождение без прав и в нетрезвом состоянии, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет.  Решение примет суд. 

Читайте также

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13477) брянск (6665) ДТП (2616) ГИБДД (2138) прокуратура (1971) уголовное дело (1919) суд (1772) Александр Богомаз (1710) авария (1607) мчс (1421) коронавирус (1272) умвд (981)