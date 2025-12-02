Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Брянске

2025, 02 декабря 14:39

Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ночь на 1 декабря наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль на улице Делегатской в районе дома № 49 в Бежицком районе Брянска. Водитель «ВАЗ 2115» проигнорировал законное требование автоинспекторов об остановке. Началось погоня. Остановить машину нарушителя полицейским удалось в районе дома № 30 по улице Объездной в Советском районе. Водитель попытался сбежать, но полицейские его остановили.

19-летний молодой человек права управления транспортным средством не имел. Освидетельствования подтвердило, что водитель пьян. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

На нарушителя инспекторы составили семь административных материалов, в том числе за вождение без прав и в нетрезвом состоянии, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Решение примет суд.