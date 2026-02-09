Дело об убийстве и краже почти полумиллиона рублей рассмотрит суд в Карачевском районе

2026, 09 февраля 17:56

Дело об убийстве и краже почти полумиллиона рублей рассмотрит суд в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, краже и укрывательство особо тяжкого преступления. Приговор выслушают двое жителей Карачевского района.

Один из фигурантов узнал, что у его односельчанина дома есть крупная сумма денег. Он решил убить мужчину и забрать сбережения.

Поздно вечером 9 июля 2025 года обвиняемый предложил потерпевшему помощь в загрузке грибов. Они выехали в лесополосу около села Трыковка Карачевского района. Там фигурант выстрелил в грудь односельчанина из охотничьего ружья. Потерпевший умер на месте происшествия.

Ночью 10 июля 2025 года фигурант забрал из дома потерпевшего не менее 420 тысяч рублей. Затем мужчина вместе со знакомым перевез тело потерпевшего в другое место в лесу и закопал в землю. Охотничье ружье спрятали в доме второго фигуранта в посёлке Березовка. Там его и обнаружили следователи.

Благодаря совместной работе следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска полиции преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто.