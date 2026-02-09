Женщина попала в больницу после ДТП в Почепском районе

2026, 09 февраля 10:42

Женщина попала в больницу после ДТП в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 7 февраля на 65-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошло ДТП. 56-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21093» при обгоне на разрешённом участке дороги выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в «ВАЗ 21140», которым управлял 39-летний мужчина. .

61-летняя пассажирка «ВАЗ-21093» получила травмы. Женщину отвезли в больницу.