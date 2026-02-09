Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Женщина попала в больницу после ДТП в Почепском районе

2026, 09 февраля 10:42
Женщина попала в больницу после ДТП в Почепском районе
Источник фото

Женщина попала в больницу после ДТП в  Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Вечером 7 февраля на 65-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошло ДТП. 56-летний мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-21093» при обгоне на разрешённом участке дороги выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в «ВАЗ 21140», которым управлял 39-летний мужчина. .

61-летняя пассажирка «ВАЗ-21093» получила травмы. Женщину отвезли в больницу.

Метки: , , ,

Читайте также

Представители научного сообщества Брянщины получили награды
09 февраля 12:21
Представители научного сообщества Брянщины получили награды
Дроны напали на гражданский автомобиль в Севском районе
09 февраля 11:56
Дроны напали на гражданский автомобиль в Севском районе
Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО
09 февраля 11:16
Четыре медали завоевали брянские бойцы на чемпионате и первенстве ЦФО

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14128) брянск (6781) ДТП (2671) ГИБДД (2199) прокуратура (2024) уголовное дело (1975) Александр Богомаз (1819) суд (1784) авария (1630) мчс (1487) коронавирус (1272) умвд (1029)