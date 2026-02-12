Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу

2026, 12 февраля 17:33
Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу
Источник фото

Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу среди девушек с общим счётом 24:2. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В городе Воронеже завершился зональный этап всероссийских соревнований по футзалу среди девушек до 18 лет. Команда футбольной Академии Брянского городского спортивного комбината «Спартак» выиграла уже четыре встречи. 10 февраля брянские футболистки  обыграли «Липецк» со счётом 6:0 и воронежский «Факел» со счётом 9:0. 

Накануне «Спартак» встретился с соперницами из «Калужаночки». Матч закончился всухую. На счету брянских спортсменок три гола.

А 12 февраля прошёл решающий матч между «Спартаком» и «СШ №5» из Смоленска. И вновь брянские футболистки оказались сильнее. Встреча завершилась со счётом 6:2.

Брянские футболистки «Спартака» завоевали золотые медали зонального этапа. Лучшим игроком признана Анастасия Гречишко, а лучшим бомбардиром — Кира Воротникова.

Метки:

Читайте также

Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района ранен при атаке дронов
12 февраля 16:45
Глава Чаусовского сельского поселения Погарского района ранен при атаке дронов
Глава прокуратуры Брянской области отчитался о работе ведомства за год
12 февраля 15:34
Глава прокуратуры Брянской области отчитался о работе ведомства за год
Напавший на прохожего и на полицейского брянец проведёт два с половиной года в колонии
12 февраля 15:00
Напавший на прохожего и на полицейского брянец проведёт два с половиной года в колонии

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14181) брянск (6786) ДТП (2674) ГИБДД (2203) прокуратура (2028) уголовное дело (1984) Александр Богомаз (1825) суд (1785) авария (1631) мчс (1491) коронавирус (1272) умвд (1029)