Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу

2026, 12 февраля 17:33

Брянский «Спартак» выиграл четыре матча всероссийских соревнований по футзалу среди девушек с общим счётом 24:2. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Воронеже завершился зональный этап всероссийских соревнований по футзалу среди девушек до 18 лет. Команда футбольной Академии Брянского городского спортивного комбината «Спартак» выиграла уже четыре встречи. 10 февраля брянские футболистки обыграли «Липецк» со счётом 6:0 и воронежский «Факел» со счётом 9:0.

Накануне «Спартак» встретился с соперницами из «Калужаночки». Матч закончился всухую. На счету брянских спортсменок три гола.

А 12 февраля прошёл решающий матч между «Спартаком» и «СШ №5» из Смоленска. И вновь брянские футболистки оказались сильнее. Встреча завершилась со счётом 6:2.

Брянские футболистки «Спартака» завоевали золотые медали зонального этапа. Лучшим игроком признана Анастасия Гречишко, а лучшим бомбардиром — Кира Воротникова.