Infiniti столкнулась с «Ладой» в Локте

На проспекте Ленина в посёлке Локоть Брасовского района произошла авария. 32-летний водитель на Infiniti G35 Sport не учел дистанцию. Иномарка врезалась в двигавшийся впереди автомобилем «ЛАДА-211540».

Пьяный водитель Infiniti травмировал голову при столкновении с «Ладой» в посёлке Локоть. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смоленские железнодорожники напомнили водителям о последствиях нарушения ПДД на переездах Сегодня на переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями местной администрации и ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейд безопасности организован в рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на столичной магистрали с 18 по 27 января. В ходе акции специалисты МЖД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила

Дорожная карта Как убирают улицы и проезды в Смоленске? С 1 января этого года полномочия по ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Смоленска перешли на уровень администрации области. Напомним, что решение о передаче этих полномочий было принято весной 2022 года по инициативе губернатора Алексея Островского. После новогодних праздников в администрации области обсудили первые итоги этой работы. Совещание

Учительский актив Как привлечь молодежь в педагогику и в целом молодых специалистов к работе на селе? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи, которую губернатор Алексей Островский провел с представителями регионального педагогического сообщества. В их числе были участники программ целевого обучения и федеральной программы «Земский учитель», нацеленной на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую