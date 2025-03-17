Иномарка столкнулась с мотоциклом в Брянске

Женщина за рулём иномарки врезалась в мотоцикл в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Фокинском районе Брянска 14 марта произошла авария. 45-летняя женщина за рулём автомобиля Citroën C4 при повороте столкнулась с мотоциклом HONDA VT R. 22-летний байкер ехал прямо во встречном направлении.

Мотоциклист получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Парень был в мотошлеме.

На водителя автомобиля инспекторы составили два административных материала. Также протоколы за незарегистрированный мотоцикл и отсутствие полиса ОСАГО правоохранители составили на пострадавшего юношу.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.