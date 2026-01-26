Инспекторы задержали водителя за отказ снять тонировку с автомобиля

2026, 26 января 16:24

Инспекторы задержали водителя за отказ снять тонировку с автомобиля. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

25 января сотрудники Госавтоинспекции в Брянске остановили автомобиль Hyundai Solaris. На лобовом и боковых стёклах машины была тонировка, не соответствующая установленным требованиям.

Правоохранители выяснили, что что 23-летний водител уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему было выдано требование об устранении тонировки, которое он не исполнил.

На молодого человека полицейские составили ещё два протокола – за повторное нарушение и за неповиновение требованию сотрудника полиции. Нарушителя доставили в отдел полиции и поместили в комнату административно задержанных.

Меру наказания за повторное нарушение определит суд.