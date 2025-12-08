Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский суд рассмотрит дело о поджоге пчелиных ульев

2025, 08 декабря 08:40
Перед судом предстанет жительница Рогнединского района по делу о поджоге пчелиных ульев соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Дубровский районный суд рассмотрит уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Приговор выслушала 30-летняя жительница Рогнединского района.

По версии следствия, в июне 2025 года женщина незаконно проникла на территорию соседнего домовладения. Из принесённой с собой бутылки она облила бензином восемь пчелиных ульев и подожгла их. Причиной стали неприязненные отношения с соседом.

Два улья были уничтожены огнём, а шесть — получили повреждения. Ущерб пчеловоду превысил 160 тысяч рублей.

