Культурно-досуговый центр построили в брянском парке

2025, 03 декабря 17:14

Культурно-досуговый центр построили в брянском парке по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске завершилось строительство многофункционального культурно-досугового центра. Его построили неподалёку от центрального входа.

У входа в центр специалисты уложили плитку и бордюрный камень. Зрительный зал вмещает до 20 участников творческих встреч или кинозрителей. В преддверии праздника установили новогоднюю фотозону.

Основную работу центр начнёт будущей весной. Здесь будет работать детская парковая библиотека. В центре установят звуковую аппаратуру для проведения встреч с интересными людьми, поэтических вечеров и концертов бардов.

А на входе в центр появится пара медвежат. Их создадут мастера на фестивале деревянных скульптур.

Многофункциональный культурно-досуговый центр построили по программе «Инициативное бюджетирование».