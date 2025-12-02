Иностранца арестовали за нападение на полицейских в Почепском районе

2025, 02 декабря 16:38

Иностранца арестовали за нападение на полицейских в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В преступлении обвинили 31-летнего мигранта.

По версии правоохранителей, утром 25 ноября мужчина находился в Центре временного содержания иностранных граждан в Почепском районе. Фигурант не желал покидать территорию России добровольно. Он оказал неповиновение двоим сотрудникам полиции, нанеся им несколько ударов руками и ногам.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Он проведёт в СИЗО два месяца. За применение насилия в отношении представителя власти ему грозит до 10 лет колонии.