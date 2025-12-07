Проект Брянского строительного колледжа вошёл в ТОП-100 в России

2025, 07 декабря 15:45

Проект Брянского строительного колледжа вошёл в ТОП-100 лучших в России на премии «Лидер СПО». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов XX общественно-профессиональной премии «Лидер СПО». В номинации «Лидер образовательных инициатив в патриотическом воспитании» был представлен Брянский строительный колледж имени профессора Жуковского. Проект учебного заведения стал лауреатом конкурса. Он включён в ТОП-100 успешных практик системы среднего профессионального образования страны. Кейс опубликован в Книге почёта премии «Лидер СПО».