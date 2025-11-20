Руководитель организации из Брянска получила условное наказание за сокрытие доходов от налогообложения
Руководитель организации из Брянска получила условное наказание за сокрытие более 16,5 млн рублей доходов от налогообложения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о сокрытии денег организации на налоговые сборы. На скамье подсудимых оказалась 41-летняя руководитель организации, занимающейся управлением эксплуатацией жилого фонда.
С февраля 2024 года по март 2025 года женщина направляла контрагентам распорядительные письма о перечислении денег не на счета организации. Это нужно было для сокрытия доходов юридического лица для взыскания налоговой недоимки. От налогообложения было сокрыто свыше 16,5 млн рублей.
Суд приговорил к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.