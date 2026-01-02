18 жильцов вывели спасатели из горящего дома в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Днём 1 января в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Брянске. На улице Абашева загорелась квартира в многоэтажном доме.
На вызов приехали три единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали 15 жильцов. Ещё трёх человек специалисты вывели из горящего здания с помощью спасательных устройств.
Пожар оперативно ликвидировали. Люди травм не получили. Причину возгорания устанавливают эксперты.