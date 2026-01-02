Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе

2026, 02 января 18:49
Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе
Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе в первый день нового года. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

 

Утром накануне на 414-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 58-летняя женщина за рулём автомобиля Hyundai при обгоне не учла боковой интервал. Иномарка задела Volkswagen под управлением 43-летнего водителя. Hyundai выбросило на обочину. Легковушка перевернулась и врезалась в дерево.

Женщина-водитель получила тяжёлые травмы и попала в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

