Брянский губернатор исполнил мечты трёх братьев из Стародубского района

2026, 05 января 16:35

Брянский губернатор исполнил мечты трёх братьев из Стародубского района. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил ещё три детские мечты в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Роман и Гульнара Безрученко из села Осколково Стародубского округа воспитывают троих сыновей. Матвей, Макар и Захар хорошо учатся в Новосельской школе и занимаются спортом. А Матвей очень любит рисовать и попросил у Деда Мороза новый мольберт с красками.

В гости в семье пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они вручили всем троим мальчика желанные подарки — мольберт с красками, шведскую стенку для занятия спортом и боксёрскую грушу с перчатками.