Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянский губернатор исполнил мечты трёх братьев из Стародубского района

2026, 05 января 16:35
Брянский губернатор исполнил мечты трёх братьев из Стародубского района
Источник фото

Брянский губернатор исполнил мечты трёх братьев из Стародубского района. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил ещё три детские мечты в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Роман и Гульнара Безрученко из села Осколково Стародубского округа воспитывают троих сыновей. Матвей, Макар и Захар хорошо учатся в Новосельской школе и занимаются спортом. А Матвей очень любит рисовать и попросил у Деда Мороза новый мольберт с красками.

В гости в семье пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они вручили всем троим мальчика желанные подарки — мольберт с красками, шведскую стенку для занятия спортом и боксёрскую грушу с перчатками.

Метки: ,

Читайте также

Человека спасли пожарные из горящей квартиры в Навле
05 января 15:54
Человека спасли пожарные из горящей квартиры в Навле
Человек пострадал на пожаре в Севском районе ночью
04 января 11:14
Человек пострадал на пожаре в Севском районе ночью
81 БпЛА сбили брянские военные вечером и ночью над регионом
04 января 09:08
81 БпЛА сбили брянские военные вечером и ночью над регионом

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13808) брянск (6722) ДТП (2652) ГИБДД (2172) прокуратура (1999) уголовное дело (1947) суд (1777) Александр Богомаз (1771) авария (1625) мчс (1448) коронавирус (1272) умвд (1005)