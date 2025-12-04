Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Суды

Житель Новозыбкова предстанет перед судом за пьяное вождение

2025, 04 декабря 09:12
Житель Новозыбкова предстанет перед судом за пьяное вождение
Источник фото

Житель Новозыбкова остался без машины и предстанет перед судом за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Новозыбковский суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушает 26-летний житель города.  

По версии правоохранителей, вечером 20 июля 2025 года фигурант за рулём Volkswagen Transporter задержали инспекторы ДПС. Прав у мужчина не было. Также он оказался пьян. В декабре 2024 года задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Автомобиль был арестован по решению суда. 

Метки: ,

Читайте также

Пассажир погиб в аварии на брянской трассе
04 декабря 08:25
Пассажир погиб в аварии на брянской трассе
День Неизвестного Солдата отметили в Брянске
03 декабря 18:28
День Неизвестного Солдата отметили в Брянске
Женский хоккейный турнир прошёл в Трубчевске
03 декабря 17:35
Женский хоккейный турнир прошёл в Трубчевске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13498) брянск (6669) ДТП (2618) ГИБДД (2140) прокуратура (1972) уголовное дело (1921) суд (1772) Александр Богомаз (1713) авария (1608) мчс (1422) коронавирус (1272) умвд (982)