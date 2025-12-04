Житель Новозыбкова предстанет перед судом за пьяное вождение

2025, 04 декабря 09:12

Житель Новозыбкова остался без машины и предстанет перед судом за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушает 26-летний житель города.

По версии правоохранителей, вечером 20 июля 2025 года фигурант за рулём Volkswagen Transporter задержали инспекторы ДПС. Прав у мужчина не было. Также он оказался пьян. В декабре 2024 года задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Автомобиль был арестован по решению суда.