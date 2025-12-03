Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
События

День Неизвестного Солдата отметили в Брянске

2025, 03 декабря 18:28
День Неизвестного Солдата отметили в Брянске
Памятный митинг  в честь Дня Неизвестного Солдата отметили в Брянске. Об этом сообщили в региональном парламенте.  

В Брянске прошёл памятный митинг в честь Дня Неизвестного Солдата. Около братской могилы на Центральном кладбище Советского района собрались губернатор Александр Богомаз, чиновники, депутаты, представители духовенства и силовых структур, молодёжных и общественных организаций. Участники возложили цветы к подножию мемориала. Собравшиеся  почтили подвиг воинов минутой молчания. 

«Мы приходим поклониться защитникам Родины. Героям, отдавшим самое дорогое — свои жизни — за свободу и независимость Отечества.  Склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, кто до последнего вздоха бился, чтобы сегодня жили мы, наши дети и внуки. Их бессмертный подвиг не забыт», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

