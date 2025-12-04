Брянские танцоры стали лауреатами конкурса в Минске. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.
В городе Минск Республики Беларусь прошёл I Международный хореографический конкурс-фестиваль «Танцевальные сезоны». Участие в нём принял ансамбль танца «Юность» Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.
Юные танцоры покорили жюри и зрителей. Номера «Сердце» и «Артист» получили дипломы лауреатов первой степени. Второе место заняли постановки «Ромашковые поля» и «Танцовщицы в голубом».