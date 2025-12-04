Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские танцоры стали лауреатами конкурса в Минске

2025, 04 декабря 08:47
Брянские танцоры стали лауреатами конкурса в Минске. Об этом рассказали в соцсетях  губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

В городе Минск Республики Беларусь прошёл I Международный хореографический конкурс-фестиваль «Танцевальные сезоны». Участие в нём принял ансамбль танца «Юность» Брянского  губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.

Юные танцоры покорили жюри и зрителей. Номера «Сердце» и «Артист» получили дипломы лауреатов первой степени. Второе место заняли постановки «Ромашковые поля» и «Танцовщицы в голубом».

