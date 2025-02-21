Кражу денег из банкомата раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже денег из банкомата задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 33-летняя жительница Советского района Брянска. В торговом центре Бежицкого района она положила на свой счёт в банкомате 5000 рублей. Спустя несколько часов она спохватилась, что деньги на карту так и не поступили.

Полицейские установили, что в банкомате произошёл сбой. Купюра номиналом 5000 рублей вернулась в купюроприемник. Деньги забрал 45-летний брянец, подошедший к терминалу вслед за потерпевшей.

Фигуранту предъявлено обвинение в кражу. Деньги женщине он вернул.