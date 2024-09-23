Кражу джойстика с катка раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже джойстика с катка задержали брянские полицейские. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Руководство дорожно-строительной организации Брянская обратилось в полицию с заявлением о краже имущества. Ночью в Володарском районе неизвестный злоумышленник вырвал с дорожного вибрационного катка джойстик управления. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска спустя время установили подозреваемого в преступлении. 31-летний житель Иркутской области за магазинные кражи был осужден и находился в колонии в Иркутске. Мужчину этапировали в СИЗО в Брянской области. Фигурант рассказал, что похищенный джойстик он собирался сдать в ломбард. Но ночью все они были закрыты. Показавшееся ему бесполезным устройство подозреваемый выбросил.

Отделом дознания возбудил уголовное дело.