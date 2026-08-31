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Криминал

Кражу электровелосипеда в Брянске раскрыли полицейские

2026, 31 августа 11:15
Кражу электровелосипеда в Брянске раскрыли полицейские
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Жителя Жуковского района, подозреваемого в краже электровелосипеда в Брянске, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в дежурную часть отдела полиции обратился 24-летний житель Бежицкого района города Брянска. Он оставил свой электровелосипед без присмотра возле подъезда многоквартирного дома. Спустя пару минут техники на месте уже не было. Ущерб составил 68 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что велосипед приглянулся 31-летнему жителю Жуковского района. Он просто сел на транспортное средство и уехал. Он решил, что раз он ранее не нарушал закон и проживает далеко от областного центра, то найти его будет невозможно. При задержании мужчина пояснил, что велосипед отдел знакомому в счет погашения долга.

Полицейские изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение в краже.

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