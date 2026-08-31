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ДТП

Легковушка сбила пешехода на обочине в Погарском районе

2026, 31 августа 10:22
Легковушка сбила пешехода на обочине в Погарском районе
Источник фото

Легковушка сбила пешехода на обочине в Погарском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 29 августа 2026 года на 4-м км автодороги «Погар – Гремяч» в Погарском районе произошло ДТП. 75-летний не справился с управлением автомобиля Lada. Легковушка выехала на встречную полосу и сбила 21-летнего пешехода, который находился на обочине. Молодой человек получил травмы и попал в больницу. 

Водитель автомобиля 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Инспекторы составили на него ещё один протокол.

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