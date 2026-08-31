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Происшествия

18-летний парень пропал в Брянске

2026, 31 августа 09:43
18-летний парень пропал в Брянске
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18-летнего парня из Брянска неделю ищет полиция и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

В Брянске пропал Илья Алексеевич Лашин. 18-летний парень перестал выходить на связь с близкими 23 августа. К поискам присоединились правоохранители и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавого телосложения, тёмно-русые длинные волосы и карие глаза. Молодой человек был одет в бело-чёрную клетчатую рубашку, чёрные брюки и туфли.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

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