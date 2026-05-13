Криминал

Кражу из дома по горячим следам раскрыли брянские стражи порядка

2026, 13 мая 17:30
Рецидивиста, подозреваемого в краже триммера и металлической фляги из жилого дома, по горячим следам задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась пожилая жительница Жуковского района. За несколько часов её отсутствия в доме побывал вор. Злоумышленник разбил окно и проник внутрь. Он забрал электрический триммер и металлическую фляга.

В этот же день полицейские задержали 43-летнего брянца. Ранее он уже был судим за кражу. Похищенное имущество полицейские у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

