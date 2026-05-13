В Брянске волонтёры и Красный Крест работают на месте ночной атаки

2026, 13 мая 16:20
В Бежицком районе Брянска ликвидируют последствия атаки, произошедшей в ночь на 7 мая. Пострадали два жилых дома, ранения получили 16 человек, в том числе ребёнок. Электроснабжение восстановлено, водоснабжение — частично.

Волонтёры убирают дворы и квартиры, сотрудники Красного Креста ведут поквартирный обход: раздают продуктовые сертификаты, ваучеры на лекарства, помогают семьям с детьми.

— Задача в таких случаях — не только закрыть первоочередные потребности людей, но и оказать психологическую помощь, — сказал Дмитрий Корнилов, член президиума регионального отделения Российского Красного Креста. — Именно поэтому мы работаем комплексно и продолжим присутствие на месте.

Горячая линия психосоциальной поддержки: 8-800-250-18-59 (бесплатно). Телеграм-бот: @psy_rrc_bot. Офис Красного Креста: Брянск, ул. Фокина, 22.

Источник – сайт КП-Брянск

