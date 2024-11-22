Кражу из сетевого магазина за сутки раскрыли брянские полицейские
Кражу алкоголя из сетевого магазина за сутки раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился управляющий сетевого магазина в Советском районе Брянска. С прилавков в торговой точке пропали нескольких бутылок алкоголя и средств гигиены.
Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого в краже. 37-летний житель Суражского района не раз уже был судим. Мужчина признался, что продал похищенные товары на улице прохожему.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Кража».
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