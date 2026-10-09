Кражу ноутбука за сутки раскрыли полицейские в Брянске

2026, 09 октября 09:45

Рецидивиста, подозреваемого в краже ноутбука, за сутки задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 45-летний житель Фокинского района Брянска. В отсутствие взрослых в его квартиру позвонил незнакомый мужчина. Дверь ему открыл ребенок. Под предлогом забрать одолженную родителям вещь визитер вынес ноутбук. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

В течение суток оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника. 71-летний житель Клинцов не раз уже был судим. На днях он освободился из колонии. Похищенный ноутбук мужчина планировал продать. Стражи порядка изъяли технику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.