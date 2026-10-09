Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу ноутбука за сутки раскрыли полицейские в Брянске

2026, 09 октября 09:45
Кражу ноутбука за сутки раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Рецидивиста, подозреваемого в краже ноутбука, за сутки задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 45-летний житель Фокинского района Брянска. В отсутствие взрослых в его квартиру позвонил незнакомый мужчина. Дверь ему открыл ребенок. Под предлогом забрать одолженную родителям вещь визитер вынес ноутбук. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

В течение суток оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника. 71-летний житель Клинцов не раз уже был судим. На днях он освободился из колонии. Похищенный ноутбук мужчина планировал продать. Стражи порядка изъяли технику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключен под стражу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Суд закрыл баню в Трубчевске за нарушение пожарной безопасности
09 октября 16:36
Суд закрыл баню в Трубчевске за нарушение пожарной безопасности
Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе
09 октября 15:29
Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе
100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске
09 октября 14:30
100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16784) брянск (7258) ДТП (2891) ГИБДД (2460) прокуратура (2211) уголовное дело (2151) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1744) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1168)