Брянский губернатор встретился с зампредседателя Банка России

2026, 18 ноября 11:18

Брянский губернатор встретился с зампредседателя Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук встретился с заместителем председателя Банка России Сергеем Беловым. Они обсудили обеспечение непрерывности деятельности банковской и финансовой системы региона в условиях чрезвычайной ситуации и ограничений связи.

«Для предпринимателей важно, чтобы были гибкие кредитные условия для реализации инвестиционных проектов. В сложной оперативной ситуации это требует новых решений», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Также на встрече речь шла о новых подходах в перестраховании рисков, связанных с атаками ВСУ.