Брянский губернатор обсудил новые цифровые инструменты с руководителем регионального Управления Федерального казначейства. Об этом глава области сообщил в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области встретился с руководителем Управления Федерального казначейства региона Оксаной Беляевой. Они обсудили соблюдение бюджетной дисциплины и переход ведомства на новые цифровые инструменты.
Система казначейского мониторинга для анализа платежей на предмет финансовых рисков работает в Брянской области с 1 сентября в регионе. Фильтры не затрагивают выплаты гражданам — зарплату, отпускные, пособия и соцвыплаты.
Также на встрече речь шла о готовности региональной инфраструктуры к проведению эксперимента по расчетам в цифровом рубле.
«Электронный бюджет Брянской области» — по сути, цифровой бюджет региона. Государственная информационная система работает восемь лет, чтобы деятельность Правительства Брянской области в финансовой сфере была открытой и прозрачной», – подчеркнул Егор Ковальчук.