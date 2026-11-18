Брянский губернатор встретился с руководителем регионального Управления Федерального казначейства

2026, 18 ноября 14:30

Брянский губернатор обсудил новые цифровые инструменты с руководителем регионального Управления Федерального казначейства. Об этом глава области сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области встретился с руководителем Управления Федерального казначейства региона Оксаной Беляевой. Они обсудили соблюдение бюджетной дисциплины и переход ведомства на новые цифровые инструменты.

Система казначейского мониторинга для анализа платежей на предмет финансовых рисков работает в Брянской области с 1 сентября в регионе. Фильтры не затрагивают выплаты гражданам — зарплату, отпускные, пособия и соцвыплаты.

Также на встрече речь шла о готовности региональной инфраструктуры к проведению эксперимента по расчетам в цифровом рубле.

«Электронный бюджет Брянской области» — по сути, цифровой бюджет региона. Государственная информационная система работает восемь лет, чтобы деятельность Правительства Брянской области в финансовой сфере была открытой и прозрачной», – подчеркнул Егор Ковальчук.