Криминал

Кражу шоколада на 21 тысячу рублей из магазина Брянска раскрыли стражи порядка

2026, 16 января 18:33
Кражу шоколада на 21 тысячу рублей из магазина Брянска раскрыли стражи порядка
Кражу шоколада на 21 тысячу рублей из магазина Брянска раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию с информацией о краже обратился менеджер супермаркета в Советского района Брянска. Камеры видеонаблюдения в торговом зале зафиксировали как один и тот же посетитель трижды за месяц без оплаты выносил шоколад.  Злоумышленник похитил более 100 плиток стоимостью 21 тысяча рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже. 36-летний житель Брянска не раз уже был судим за хищения. 

Мужчина признал свою вину и пояснил, что весь похищенный шоколад успел съесть. Возбуждены уголовные дела.

