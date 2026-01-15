Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске

59-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона у ребёнка, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Володарского района. Дочь женщины потеряла мобильный телефон по дороге домой от детской площадки. Найти гаджет самостоятельно ребёнок не смог.

Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен 59-летний житель Фокинского района. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал.

Подозреваемый нашёл чужой телефон неподалёку от детской площадки и забрал его себе. Похищенное имущество стражи порядка вернули заявительнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине предъявили обвинение. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.