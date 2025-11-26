Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Кражу велосипеда в Брянске раскрыли стражи порядка

2025, 26 ноября 14:36
Кражу велосипеда в Брянске раскрыли стражи порядка
Кражу дорогостоящего велосипеда из подъезда многоквартирного дома в Брянске по горячим раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 42-летняя жительницы Бежицкого района Брянска. Из подъезда многоквартирного дома пропал принадлежащий ей велосипед. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 51-летний житель Володарского района. Он был в гостях у своего знакомого, проживающего с женщиной в одном подъезде. Фигурант был нетрезв. Чужим имущество он решил воспользоваться, чтобы добраться до дома.  

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении кражи. Ущерб мужчина возместил.

