Жительницу посёлка Жуковка, порезавшую шины автомобиля новой избранницы бывшего мужа, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Мировой судья рассмотрит уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Приговор выслушает 40-летняя жительница Жуковского района.
По версии правоохранителей, ночью 19 августа 2025 года на улице Коммунальной в Жуковке пьяная фигурантка ножом порезала шины двух автомобилей. Машины принадлежали новой избраннице её бывшего супруга. Ущерб превысил 8500 рублей.