Криминал

Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд

2025, 26 ноября 15:59
Порезавшую шины автомобиля соперницы жительницу Жуковки ждёт суд
Жительницу посёлка Жуковка, порезавшую шины автомобиля новой избранницы бывшего мужа, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Мировой судья рассмотрит уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Приговор выслушает 40-летняя жительница Жуковского района. 

По версии правоохранителей, ночью 19 августа 2025 года на улице Коммунальной в Жуковке пьяная фигурантка ножом порезала шины двух автомобилей. Машины принадлежали новой избраннице её бывшего супруга. Ущерб превысил 8500 рублей.

