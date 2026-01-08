Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2026, 08 января 14:56
Помощник Президента РФ посетил мемориал в селе Журиничи
Помощник Президента РФ почтил память погибших воинов на мемориале в селе Журиничи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

 

Село партизанской славы Журиничи посетил помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев. Вместе с губернатором Брянской области Александром Богомазом он побывал в сквере Партизанской Славы.

В ходе митинга собравшиеся почтили память советских воинов, партизан, мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. К мемориалу возложили цветы.

«Мы должны хранить историческую память, передавать ее из поколения в поколение и воспитывать нашу молодежь на героических подвигах предков и нынешних защитников Родины», — подчеркнул Александр Богомаз.

