Помощник Президента России побывал на тепличном комбинате «Журиничи»

2026, 08 января 15:37

Помощник Президента России побывал на тепличном комбинате «Журиничи». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Помощник Президента России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в брянский посёлок Журиничи посетил тепличный комбинат. Предприятие «Журиничи» оснащено новейшим оборудованием и инновационными техническими системами. В минувшем году комбинат произвёл более 8,2 тысяч тонн огурцов и томатов.

«От посева до сбора урожая — полностью ручной труд, плюс контроль всех процессов все равно остается за человеком, несмотря на суперсовременную технику. Главное — люди любят свою работу, отвечают за качество продукции перед всей страной», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что на предприятии растет зарплата и повышается производительность труда, а для молодых специалистов созданы условия для развития и карьерного роста.