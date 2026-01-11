Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Территорию у озеро Бежань благоустроят в Брянском районе

2026, 11 января 15:00
Территорию у озеро Бежань благоустроят в Брянском районе в новом году. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

Во время визита в село Журиничи помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев посетил территорию около озера Бежань. В рамках повышения туристической привлекательности Брянской области территорию около водного объекта благоустроят. Проект уже разработали. Работы стартуют в марте 2026 года.

Около озера появится зона отдыха с гостевыми домиками, мангальными зонами, беседками и кафе.

 

