Промышленность

Брянский губернатор отметил рост показателей в промышленности

2025, 28 ноября 17:57
Брянский губернатор отметил рост показателей в промышленности. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального парламента.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании облдумы с ежегодным докладом о деятельности правительства в 2024 году  и социально-экономическом развитии в 2025 году. Глава региона отметил рост показателей в промышленности.

За десять лет отрасль выпуск продукции промышленных предприятий в Брянской области вырос в четыре раза. Показатель увеличился с 140,7 млрд до 566,9 млрд рублей. А за 9 месяцев 2025 года промышленные предприятия региона отгрузили продукции на 409,9 млрд рублей. 

«Не было ни одного года, чтобы индекс промышленного производства был ниже, чем 100%», – подчеркнул Александр Богомаз.

